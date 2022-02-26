Kartal ile Korkmaz arasındaki savaşın son şansı olduğunu söyleyen Efe'nin planı merak konusu olurken Azade'nin Kartal'a gösterdiği yakınlık dikkat çekiyor.

"BU SAVAŞTA BİR TEK KAZANAN BEN OLACAĞIM!"

Kartal ve Azade'yi yan yana gören Bahar'ın tepkisi ise Azade ile aralarında olan gerilimi giderek artırıyor. Çıngıraklı'da çıkan kavga aksiyon dolu dakikalara sahne olurken akıllara "Şesu kime saldırıyor?" sorusu geliyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur. Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar.

Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir. Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!