Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Üç Kuruş dizisinden ilk sahne yayınlandı! İşte Show TV'nin beklenen dizisi Üç Kuruş ilk sahnesi

Show TV'nin çok yakında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak olan Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un ilk bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'nin (Ekin Koç) arasında geçen konuşmanın ekrana geldiği sahne ikilinin karakterlerine dair merakı iyice artırdı. İşte Üç Kuruş'un 1. Bölümünden ön izleme sahnesi...

Üç Kuruş dizisinden ilk sahne yayınlandı! İşte Show TV'nin beklenen dizisi Üç Kuruş ilk sahnesi

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un bir araya geldiği, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan 'Üç Kuruş' için nefesler tutuldu. Kartal ve Efe'nin karakolda birbirlerine meydan okuduğu sahnede Kartal'ın, "Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyorsunuz, biz hiç yokuz. İtip kakıyorsunuz bizi ama azıcık gücü elimize geçirdik mi, hesap sormaya başladık mı radarınıza giriyoruz!" sözleri dikkat çekiyor. 'Üç Kuruş'; ötekileştirme, adalet gibi kavramları ele alarak dikkat çektiği konularla fark yaratmaya hazırlanıyor.

İşte Üç Kuruş'un 1. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' çok yakında her pazartesi Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aziz dizisi 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte Aziz dizisi yeni fragmanı
TELEVİZYON Aziz dizisi 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? EDHO neden yok?
TELEVİZYON EDHO bu akşam var mı?
EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYON EDHO İlyas ölüyor mu?
EDHO oyuncuları 2021 kadrosu: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?
TELEVİZYON EDHO oyuncuları kimler?
Çember: Gün Doğmadan filmi konusu ne? Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim?
TELEVİZYON Çember: Gün Doğmadan filmi konusu ne?
Misafir dizisi ne zaman başlıyor? Misafir dizisi konusu nedir? İşte FOX TV dizisi Misafir'in oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Misafir dizisi ne zaman başlıyor?
Narcos Mexico 3. sezon ne zaman? Netflix Narcos Mexico 3. sezon tarihi açıklandı! Narcos Mexico oyuncuları
TELEVİZYON Narcos Mexico 3. sezon ne zaman?
Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? Evlilik Hakkında Her Şey dizi konusu ne? Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün?
TELEVİZYON Evlilik Hakkında Her Şey dizi oyuncuları kim?
Sana Söz ne zaman başlıyor? Sana Söz dizisi konusu nedir? İşte Sana Söz oyuncuları
TELEVİZYON Sana Söz dizisi ne zaman başlıyor?
EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas diziden ayrılıyor mu? EDHO Ozan Akbaba kimdir?
TELEVİZYON EDHO İlyas ölüyor mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.