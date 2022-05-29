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Haberler Televizyon Üç Kuruş final bölümü fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş'un final bölümünde neler olacak?
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Üç Kuruş final bölümü tanıtımı yayınlandı! Üç Kuruş'un final bölümünde neler olacak?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un final bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

Üç Kuruş final bölümü fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş'un final bölümünde neler olacak?

Kartal ve Efe'nin cezaevine girdiği Üç Kuruş final bölümü tanıtımında koğuşta çıkan kavga dikkat çekiyor.

"BEN BU SAATTEN SONRA BABAMDAN BAŞKASININ ELİNİ ÖPMEM!"

Çıngıraklı'da sünnet düğünü heyecanı yaşanırken Leyla'nın tıpkı ilk bölümdeki gibi dans ettiği anlar beğeni kazanıyor. Cezaevinde olan Kılıç aldığı bir haberle şaşkınlık yaşarken Kartal'la yaşayacakları karşılaşma büyük bir merakla bekleniyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe'nin Kartal'la birlikte başlattığı ve son perdeyi açan planı gerçekleştirmeleri kolay olmayacaktır. Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur. Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar. Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.

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