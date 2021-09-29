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Haberler Televizyon Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Show TV dizisi Üç Kuruş ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş oyuncuları
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Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Show TV dizisi Üç Kuruş oyuncuları kimler? İşte Üç Kuruş'un konusu...

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, ilk fragmanıyla büyük bir ilgi çekti. Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrollerini paylaşacağı Üç Kuruş için artık heyecan dorukta. İşte Üç Kuruş dizisi ile ilgili bilgiler...

Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Show TV dizisi Üç Kuruş ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş oyuncuları

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Yayınlanan ilk tanıtımda Roman mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe'nin karşı karşıya geldiği anlar dizinin konusuyla ilgili ilk ipuçlarını verirken izleyicilerin heyecanını artırdı.

Dizinin kadrosunun netleşmesinin ve oyuncularının okuma provası için bir araya gelmesinin hemen ardından çekimlere başlandı. Dikkat çekeceği konularla Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

'Üç Kuruş' yakında Pazartesi günleri Show TV'de başlıyor.

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