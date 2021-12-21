'Üç Kuruş'ta İrfan'ı şoke eden hamle 0:00 / 0:00

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'Üç Kuruş'un ekrana gelen 8. bölümünde; Kartal ve Efe'nin hamleleriyle giderek köşeye sıkışan İrfan, Leyla'yı kaçırarak dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. İrfan'ın garajındaki gizli bölmede kilitli tutulan Leyla, kaçmak için bir yol ararken kapıyı açmayı başardı ancak kendini yeniden İrfan'ın yanında buldu.

Yolda Kartal'ın arabasını görünce kurtulduğunu düşünen Leyla, arabadan İrfan'ın çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bu sırada Efe'nin akşam yemeği davetine gitmeyen Leyla'nın uzun zamandır kayıp olduğu anlaşıldı. Efe, Leyla gelmeyince işlerin ters gittiğini anlarken soluğu Çıngıraklı'da aldı. Kartal da Leyla'nın evde olmadığını görünce onu aramak için harekete geçti.

Kartal ve Efe, Leyla'yı bulabilecek miydi?

SOSYAL MEDYA #KİMHAKLI DEDİ

'Üç Kuruş', dün akşam yayınlanan 8. bölümüyle ABC1 20+'da 5.55 izlenme oranı (reyting), 11.77 izlenme payı (share), TOTAL'de 5.37 izlenme oranı (reyting), 12.21 izlenme payı (share), AB'de 4.93 izlenme oranı (reyting), 11.23 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. Dizi #üçkuruş ve #kimhaklı etiketleriyle Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde yer aldı.

İRFAN'IN TEHLİKELİ OYUNU

İrfan, Kartal'a yeni bir mesaj gönderdi. Kartal'ı olayın yaşandığı mekan olan Eski Saz'a çağırarak burada ona hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşattı. Kartal'ın karşısına ÇP hikayesinin yaşandığı gece orada olan adamlardan birini çıkaran İrfan, Kartal'ın onu öldürerek kendisi gibi zayıf düşmesini istedi. Kartal, silahını çıkardı ancak Efe son anda yetişti ve Kartal'ı vazgeçirmeyi başardı. Bu oyun karşısında öfkesi artan Kartal, İrfan'ın peşine düştü.

BÜYÜK YÜZLEŞME GERÇEKLEŞTİ!

Kartal ve İrfan'ın haftalardır beklenen büyük yüzleşmesi bu bölümde gerçekleşti. Karşı karşıya gelen ikili arasında önce gerilim yükseldi. İrfan, yıllardır yapılanları unutamadığını ve hayatına devam edemediğini söylerken Kartal da zorluklar yaşadığından bahsetti.

İrfan'ın Kartal'ın hayatını kıskandığı görülürken Kartal, daha fazla anlattıklarına dayanamadı ve İrfan'a sarıldı. Tam o anlarda Efe oldukları yere geldi. Efe'nin geldiğini duyan İrfan, kafasına silah dayadı ve Kartal'ı bir seçim yapmaya zorladı. Kartal, İrfan'ın kendisini öldürmesinden korktuğu için onu Efe'ye teslim etmedi ve kendi arabasını vererek kaçmasına yardım etti.

Kartal ve İrfan'ın duygu dolu yüzleşmesi;

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!