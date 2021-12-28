'Üç Kuruş'un yeni bölümü nefesleri kesti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Üç Kuruş'un izleyiciyi ekran başına kilitleyen 9. bölümünde; Nezih'in emriyle Atilla'nın Çıngıraklı'ya saldırması tüm dengeleri değiştirdi. Atilla, Kartal'ın mekanını yerle bir etti ve ardından Şeco'yu öldürdü. Şeco'nun ölümüyle derinden sarsılan Kartal, tüm mahallenin önünde intikam yemini etti. Nezih'in başlattığı savaşı kabul eden Kartal, Atilla'yı öldürerek karşılık verdi.

Kartal, Atilla'yı öldürdükten sonra Bahar'ı kurtarmaya gitti. Babasının tehdidi yüzünden Çıngıraklı'yı terk etmek zorunda kalan Bahar, karşısında Kartal'ı görünce herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı. Kartal'ı öperek duygularını açıkça belirten Bahar'a Kartal'dan da karşılık geldi.

SOSYAL MEDYA #SÖZÜMSÖZ DEDİ

'Üç Kuruş', 9. bölümüyle TOTAL'de 6.03 izlenme oranı (reyting), 14.41 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 5.42 izlenme oranı (reyting), 12.11 izlenme payı (share), AB'de 4.59 izlenme oranı (reyting), 11.38 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. Dizi #üçkuruş ve #sözümsöz etiketleriyle Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde yer aldı.

BAYBARS ORTAYA ÇIKTI

Bölümün bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Baybars'ın ortaya çıkması oldu. Başı Kartal ile belada olan Nezih, Baybars'ı görmeye gitti. İkili arasında akıllarda soru işaretleri bırakan bir görüşme gerçekleşirken başarılı oyuncu Kadir Çermik'in hayat vereceği Baybars karakteri izleyicide merak uyandırdı.

EFE, LEYLA'YI KURTARDI

Kartal ve Efe, Leyla'yı İrfan'ın kaçırdığını öğrenince onların peşine düştüler. Kartal, Ferhan'a arabasını vererek kaçmasına yardım ettiği için büyük bir vicdan azabı yaşarken bunu öğrenen Efe de Kartal'ı suçladı. Kartal ile Efe'nin arasında gergin anlar yaşanırken Ferhan'ın tüm hamlelerine rağmen Efe, Leyla'yı kurtarmayı başardı. Ferhan, Kartal'ın arabasını uçuruma sürerek Leyla ve kendisini ölmüş gibi gösterdi ancak Efe, izleri fark ederek gerçeği anladı. Ormanda ikisini aramaya başlayan Efe, onları bulmasının ardından Ferhan'a arabasını vererek kaçmasına izin verdi ve karşılığında Leyla'yı aldı.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!