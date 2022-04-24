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Üç Kuruş yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş 24.bölümde neler olacak?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Üç Kuruş yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş 24.bölümde neler olacak?

Kartal'ın Bahar'a "Aksiyon yordu mu seni?" sözlerinin dikkat çektiği sahnede ikilinin ne yaptığı ve kimi aradığı izleyicinin aklında soru işaretleri bırakıyor.

"MİSAFİRİMİZ VAR!"

Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor. "Kartal'ın evine gelen misafir kim?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, Çetin sayesinde Konyalı'yı kurtarır fakat Çetin'i Baybars'ın yanında bırakmamakta kararlıdır. Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.

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