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Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade Instagram hesabından paylaştı!

Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora ile başrolü paylaşan Nesrin Cavadzade, dizide Bahar karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan ünlü Cavadzade iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İşte, Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’ninInstagram paylaşımları ve hayatı…

  • 01
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora ile başrolü paylaşan Nesrin Cavadzade, dizide Bahar karakterine hayat veriyor. 
  • 02
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan ünlü Cavadzade iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 
  • 03
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    İşte, Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’ninInstagram paylaşımları ve hayatı…
  • 04
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ÜÇ KURUŞ’UN BAHAR’I NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

    Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir. 
  • 05
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    1.70 boyundaki Azeri kökenli oyuncu, Bakü'den 11 yaşında ayrılmış ve annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. 
  • 06
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Türkçesi zayıf olan Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye geldiğinde okula tekrardan başlamış ve Türkçe'yi kısa sürede öğrenmiştir. 
  • 07
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Nesrin Cavadzade, lise yıllarında tiyatro kolunda yer alarak Türkmen Düğünü adlı oyunda oynadı. 
  • 08
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirmiştir. 
  • 09
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Üniversite yıllarının ardından oyunculuğa olan merakını sürdüren Cavadzade, 2 sene profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. 
  • 10
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    İlk ekran deneyimini başrol olarak oynadığı Yersiz Yurtsuz dizisinde alan Cavadzade, dizideki başarılı ilerleyişinin ardından Dilber'in Sekiz Günü filminde rol almıştır. 
  • 11
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Bu filmin ardından en iyi kadın oyuncu ödülünü alan güzel oyuncu, 2011 yılında ATV'de yayınlanan Al Yazmalım adlı dizide bir karaktere can vermiştir.
  • 12
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Bu dizinin aynı senesinde Güzel Günler Göreceğiz ve Yangın Var isimli filmlerle oyunculuk kariyerine yeni taşlar eklemiştir.
  • 13
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Nesrin Cavadzade Türkçe dışında İngilizce ve Rusça bilmektedir.
  • 14
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    NESRİN CAVADZADE OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

    2015 – Son Mektup (Film)
  • 15
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2014 – Annemin Şarkısı (Film)
  • 16
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2014 – Küçük Ağa
  • 17
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2013 – Görüş Günü Kadınları
  • 18
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2012 – Ağır Roman Yeni Dünya
  • 19
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2012 – Derin Nefes Al (Film)
  • 20
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2011 – Yangın Var
  • 21
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2011 – Güzel Günler Göreceğiz
  • 22
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2011 – Al Yazmalım
  • 23
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2010 – Samanyolu
  • 24
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2010 – Acı
  • 25
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2009 – Gitmek: Benim Marlon ve Brandom
  • 26
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2008 – Dilber’in Sekiz Günü
  • 27
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı
  • 28
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2007 – Yersiz Yurtsuz
  • 29
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 30
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 31
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 32
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 33
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 34
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?
  • 35
    Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade instagram paylaşımları! Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

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