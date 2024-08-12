Üç ortak, 600 ton kavun-karpuzu ücretsiz dağıttı

Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar ortaklığında kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık olarak 1.5 milyon lira masraf eden 3 ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince, durumu alıcılara iletti. Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince, 3 ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine, halka ücretsiz dağıtma kararı verdi.

3 ortak, sosyal medya hesaplarından, tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek, ürünleri hasat edebileceği duyurdu. Yapılan duyurunun ardından, vatandaşlar tarlaya akın etti. Kimi vatandaş traktörü, kimisi motosikleti, kimisi aracı ile tarlaya gelip, ürünlerden hasat etti. Kavun ve karpuzları, vatandaşlar çuvallarla, ellerindeki poşetlerle ya da koltuk altında taşıdı.