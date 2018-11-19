Üç Silahşör Balesi ilk kez İstanbul'da

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Üç Silahşor’ balesinin prömiyerini 1 Aralık akşamı gerçekleştirecek.

Alexandre Dumas (père)’nın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan Üç Silahşör, Giuseppe Verdi’ nin müzikleri ile hareket buluyor.

Eserin senaryo ve koreografisi, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Bale - Dans Koreografı ve Yılın Bale - Dans Yapımı ödülünü, V. Murat Balesine yaptıkları koreografileri ile almış Armağan Davran ve Volkan Ersoy’ a ait.

Eserin müzik düzenlemesi ise aynı zamanda orkestrayı yönetecek olan Bujor Hoinic tarafından gerçekleştirilmiş.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010 yılında Türkiye prömiyerini yapan eser, İstanbullu sanatseverler ile 1 Aralık Cumartesi akşamı ilk kez buluşacak.

Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan Alexandre Dumas (père)’nın yükselişinde en önemli role sahip olan “Üç Silahşör” adlı eserin konusu 16. yüzyıl Fransa’sında geçiyor.

Kardinal Richelieu ve XIII. Louis saray entrikalarının, Athos, Porthos, Aramis, d’Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarının hayranlık verici bir akıcılıkla anlatıldığı romans tarzındaki Üç Silahşör yazıldığı dönemden bugüne değin değerinden hiçbir şey yitirmedi.

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