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Haberler Sağlık Üç yılda 6.800.000Kwh tasarruf sağlayan ilaç firmasına ödül
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Üç yılda 6.800.000Kwh tasarruf sağlayan ilaç firmasına Verimlilik Proje Ödülü

HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Verimlilik Proje Ödülü’ne layık görüldü

Üç yılda 6.800.000Kwh tasarruf sağlayan ilaç firmasına ödül
Üç yılda 6.800.000Kwh tasarruf sağlayan ilaç firmasına Verimlilik Proje Ödülü
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HABERTURK.COM

Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile düzenlenen törende verimlilik odaklı projeleri ile ülke kalkınmasına katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi.

HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi ile 3 yılda, 3.455 hane elektrik, 800 hane doğal gaz, 24.000 hane su tüketimine eş değer enerji ve doğal kaynak tasarruf sağlandı.

Proje kapsamında geliştirilen, enerji ve doğal kaynak tüketimini optimize eden yöntemler ile 6.800.000 kw elektrik, 800.000 Sm³ doğal gaz, 24.000 m³ su tasarrufu elde edilmiş oldu.

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