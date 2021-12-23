Üç yılda 6.800.000Kwh tasarruf sağlayan ilaç firmasına Verimlilik Proje Ödülü 0:00 / 0:00

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Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile düzenlenen törende verimlilik odaklı projeleri ile ülke kalkınmasına katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi.

HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi ile 3 yılda, 3.455 hane elektrik, 800 hane doğal gaz, 24.000 hane su tüketimine eş değer enerji ve doğal kaynak tasarruf sağlandı.

Proje kapsamında geliştirilen, enerji ve doğal kaynak tüketimini optimize eden yöntemler ile 6.800.000 kw elektrik, 800.000 Sm³ doğal gaz, 24.000 m³ su tasarrufu elde edilmiş oldu.