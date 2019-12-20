Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 17 Temmuz 2016 yılından beri kayıp olan Selahattin Karakuş'u, bulmak için Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde oturan abisi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve belediye görevlileriyle birlikte çiftin köyünde inceleme yaptı.

CESET ARAMA KÖPEKLERİ BULDU

Karakuş çiftinin evinin bahçesindeki foseptikte, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucu foseptikte kemikler bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan Karakuş'un abisi ile yengesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA TESTİ İLE BERLİRLENECEK

Karakuş çiftinin evinin arkasındaki foseptik çukurunda bulunan kemiklerin Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının tespiti için köyde yaşayan anne ve babasından kan örnekleri alındı. Kemiklerin Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının tespiti DNA testi ile ortaya çıkacak.