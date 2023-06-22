UÇAKLARA DÜZENLİ OLARAK YILDIRIM DÜŞER

Uçaklara düzenli olarak en az yılda bir veya her 1.000 saatlik uçuş süresinde bir yıldırım düşer. Yıldırım, uçağın alüminyum kabuğundan geçer ve herhangi bir zarar vermez. Hatta uçaklar yıldırımı tetikler. Bir uçak bulutun içinde uçarken, gövdesi ile hava arasındaki sürtünme statik elektrik oluşturur, bu durum bazen yıldırıma neden olur.

Kaynak: Brightside