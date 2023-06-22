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Uçaklar hakkında çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

Uçak yolculuklarında dikkat edilmesi gereken birçok nokta veya ipucu bulunuyor. Dünyanın en güvenilir seyahat yöntemi olarak görülen uçaklar hakkında çok az kişinin bildiği seyahat sırlarını sizler için derledik...

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  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    ÖZELLİKLE MAVİ RENKLİ KOLTUK SEÇİLİR

    Uçaklarda genellikle mavi koltuk kullanılır, bunun nedeni mavi renginin sakinleştirici etkisi olmasıdır. Bir diğer nedeni ise mavi kumaşta lekeler ve kir daha az görünür.
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    BİNİŞ KARTLARI

    Biniş kartınızı güvenliğiniz için asla halka açık bir yerde çöpe atmayın. Adınız ve sık uçan yolcu numaranız dahil olmak üzere birçok hassas bilgi bu kartta yer alır. Kartı ele geçiren bir kişi gelecekteki rezervasyonlarınızı görebilir, koltuğunuzu değiştirebilir ve hatta uçuşunuzu bile iptal edebilir. 
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    BİNİŞ KARTNIZDA SSSS YAZIYORSA

    Eğer biniş kartınızda "SSSS" veya "S" harfleri bulunuyorsa ek güvenlik kontrollerinden geçeceksiniz demektir. El bagajınız dahil olmak üzere kapsamlı bir incelemeden geçebilir.
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    UÇAĞA EN SON BİNMEK HER ZAMAN EN İYİSİDİR

    Kapılar açıldıktan sonra acele etmenize gerek yoktur. Koridorda zaman harcamak yerine insanlar yerlerine geçtikten sonra oturmak zaman kazandıracaktır. Sizin yerinize herhangi birisi zaten oturamaz. Ancak eğer el bagajınız büyükse önden gitmek isteyebilirsiniz.

     
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    TÜRBÜLANS

    Pilotlar genellikle türbülans konusunda endişe duymazlar. Bunun nedeni herhangi bir türbülanstan daha tehlikeli durumlar olduğunu bilmeleridir. Örneğin yukarı hava akımı uçaklar için oldukça tehlikelidir ancak nadir görülür. 
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    KALKIŞ VE İNİŞ

    Uçaklar kalkış ve iniş sırasında tek motorla çalışabilir. Her iki motorunda aynı anda arızalanması çok nadir görülür. Ancak o durumda bile uçak yere çakılmaz. Pilotların iniş için uygun bir yer bulmaları 20 dakikayı bulur.

     
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    KABİN BASINCI

    Uçaklarda kabin basıncından dolayı bazı duyularda azalma görülür. Tatlı ve tuzlu şeylerin tadını yüzde 30 daha az alırsınız. Bu nedenle havayolu şirketleri yemeklerine daha çok baharat koyar.
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    PİLOTLARIN YEMEĞİ

    Pilotlar ve yardımcı pilotlar ayrı yemekler yer. Bunu nedeni ise herhangi bir gıda zehirlenmesi durumda iki pilotunda etkilenmemesidir. Eğer iki pilot aynı yemeği yiyecekse de aradan birkaç saat geçmelidir.
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    UÇAKTAKİ EN KİRLİ YER

    Uçakta bulunan en kirli yer maalesef tuvalet klozeti değil. Uçuş görevlileri, koltuk başları koltuk cepleri, emniyet kemerlerine özellikle dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Deneylerde emniyet kemerlerinin üçte birinde maya ve küf olduğunu gösteriyor.
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    UZUN MESAFELİ UÇUŞLAR

    Uzun mesafeli uçuşlarda mürettebatın uyuması için uçağın içerisinde gizli yatak odaları bulunur. "Mürettebat dinlenme bölmesi" olarak adlandırılan yatak odaları kokpitin arkasında yer alır.
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    UÇAK PENCERELERİ

    Uçak pencereleri bir zamanlar kare şeklindeydi. Ancak bu tür pencerelerin köşelerinde basınç biriktiği için yuvarlak pencerelere geçiş yapıldı.

     
  • Uçağa binerken bunu sakın yapmayın! Çok az kişinin bildiği seyahat sırları!

    UÇAKLARA DÜZENLİ OLARAK YILDIRIM DÜŞER

    Uçaklara düzenli olarak en az yılda bir veya her 1.000 saatlik uçuş süresinde bir yıldırım düşer. Yıldırım, uçağın alüminyum kabuğundan geçer ve herhangi bir zarar vermez. Hatta uçaklar yıldırımı tetikler. Bir uçak bulutun içinde uçarken, gövdesi ile hava arasındaki sürtünme statik elektrik oluşturur, bu durum bazen yıldırıma neden olur.

    Kaynak: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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