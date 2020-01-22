Kalp krizini tahmin ediyor!

DHA

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Henri Coanda Havalimanı’ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya sefer yapmak üzere kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının içerisi, yaklaşık bin 500 kilometre yükseklikteyken dumanla doldu.

DHA'nın haberine göre, uçağın pilotları, acil durum vererek uçağın tırmanışını durdurdu ve havada tur atarak, Henri Coanda Havalimanı’na güvenli iniş yaptı.

Yapılan incelemeler sonucu, dumanın uçağın buzlanma önleyici mekanizmasında çıkan arıza sonucu içeriye dolduğu tespit edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, uçaktaki yolcuların büyük panik yaşadıkları, yolculardan bazılarının ise korkuyla çığlık attığı ve ağladığı duyuldu.