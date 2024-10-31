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        Haberler Yaşam Uçak batığı ilgi odağı olmaya devam ediyor

        Uçak batığı ilgi odağı olmaya devam ediyor

        Aydın'da 2016 yılında su altı dünyasına kazandırılan uçak batığı, dalışseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuşadası sahillerinde 19 metre derinlikte yer alan batık, su altı fotoğrafçıları için çok cazip bir nokta olarak görülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:16
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        Uçak batığı ilgi odağı
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        Aydın’ın gözde turistik ilçesi Kuşadası, 2016 yılında sualtı dünyasına kazandırılan uçak batığı ile dalış severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

        Kuşadası sahillerinde 19 metre derinlikte yer alan ve dalış meraklıları için etkileyici bir deneyim sunan bu batık, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

        Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası’nın deniz altı güzelliklerini tanıtmak adına büyük bir katkı sağlayan uçak batığının, su altı tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Yabancı ülkelerden Kuşadası’na yalnızca dalış için gelen misafirlerimiz var. Her gün uçağa dalış yapıyoruz; özellikle su altı fotoğrafçıları için çok cazip bir nokta" dedi.

        Batığın bulunduğu alan, ziyaretçilerin dalış fotoğraflarında Kuşadası’nın tanıtımını yaparak ilçenin yurt dışında da tanınmasına katkı sağlıyor.

        Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Saraçoğlu, uçak batığının Kuşadası'nın su altı turizmi açısından önemli bir marka değeri oluşturduğuna dikkat çekti.

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        #uçak batığı
        #Aydın
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