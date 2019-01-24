Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda yürütülen Türk ticaret merkezleri projesinde paydaş olarak yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin hizmetine sunmak maksadıyla Dubai’de ticaret merkezi açmak için çalışmalara başladı. Küresel Fuar Acentesi tarafından organize edilen toplantıda konuşan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Türk ticaret merkezinin Dubai’deki fuar alanının hemen yanında yer alan Dubai Dünya Ticaret Merkezi (DWTC) bölgesinde olacağını açıkladı.

Bayizit, “Türk ticaret merkezi, dış pazarlara açılmak isteyen firmalarımız için önemli bir fırsat. Bu merkezler için yıllık 1,5 milyon dolara kadar kira desteği, 300’er bin dolar tanıtım ve dekorasyon desteği sağlanıyor. İhracat potansiyeli taşıyan, ancak yüksek maliyetler sebebiyle yurt dışında ofis açma imkânı olmayan firmalarımız, TTM’ler aracılığıyla ürünlerini yılın tamamında tanıtma fırsatı bulacak” dedi.

Bayizit, “Dubai TTM’de daha öncesinde bilişim sektörü firmaları yer alıyordu. Buradaki firmalar kısa sürede önemli bir başarı yakalayınca daha büyük bir yere taşındılar. Oluşan boşluğu gıda sektörü firmalarımızla dolduracağız. 27 ay süreyle firmalarımız düşük maliyetlerle ofis ve depo sahibi olacaklar. Gıda firmalarına özel olacağı için merkezi farklı bir şekilde projelendireceğiz. Genelde görüşme masaları ve showroomlar şeklinde tasarlanan merkezi süpermarket formatında düzenleyeceğiz. Bu sayede tüm ürünlerin daha iyi tanıtımını yapacağız” diye konuştu.

Dubai’nin gıda sektörü açısından önemine işaret eden Murat Bayizit, “Körfez bölgesindeki gıda sektörünün ticaret hacmi potansiyeli 116 milyar dolar seviyesinde. Dubai, Ortadoğu’nun merkezinde yer alan, Basra ve Afrika’ya açılan önemli bir ticaret noktası. 12 serbest bölgeye sahip. Ayrıca kültürel yakınlığımız da Türk ürünlerini daha câzip bir noktaya taşıyor” diye konuştu.