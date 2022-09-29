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Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

Uygun fiyatlı bilet almak her zaman kolay olmayabiliyor. Ancak; bilet fiyatları, seyahat aşkınızı öldürmesin! Bu 6 tüyo, en uygun bileti almanızı sağlayacak.

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  • Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

    Uçak veya otobüs bileti alırken, yaptığınız bazı hatalar, bu zamana dek size fazla para ödetmiş olabilir. Çok küçük birkaç tüyo sayesinde çok uygun fiyatlara bilet bulabilirsiniz. İşte, hayat kurtaran 6 tüyo...
  • Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

    HAFTA İÇİ BİLETLERİ DAHA UYGUN

    Hafta sonu, herkesin müsait olduğu bir zaman dilimi. Bu yüzden, bilet alacağınız zamanlarda paradan tasarruf etmek istiyorsanız, hafta içi biletlerine odaklanın.
  • Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

    BİLETLERİ SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN

    Seyahat edeceğiniz tarih yaklaştıkça, bilet fiyatları da bir o kadar artacaktır bu yüzden seyahatten en az üç ay önce bilet alın. Bu zamanlar, bileti en uyguna alacağınız tek zaman olabilir.
  • Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

    BİLET ALIRKEN GİZLİ MOD KULLANIN

    Bu durum özellikle, uçak biletlerinde geçerli. Satış siteleri, tarayıcınızın bilgilerini toplar ve bilet fiyatlarına baktığını anlar. Böylece, her siteye girdiğinizde daha da artan fiyatlarla karşılaşırsınız. Bunu yaşamamak için tarayıcınızın okunmasını engelleyin ve bileti gizli moddayken alın.
  • Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

    FARKLI SEYAHAT PROFİLLERİNİ TAKİP EDİN

    Sosyal medyada birçok gezgin veya seyahat sayfaları; ucuza bilet fırsatlarını paylaşıyor. Bazen uçuş firmaları saatlik kampanyalar düzenliyor. Gerçek anlamda çok cüzi ücretlerle başka bir ülkeye seyahat edebilirsiniz. 
  • Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

    FİYATLARI KARŞILAŞTIRIN

    Tek bir havayolu şirketine odaklanmayın. Aynı noktaya giden onlarca havayolu şirketi var. Karşılaştırma yapmadan bilet almayın.
  • Uçak biletinizi gizli moddayken alın! Öğrenince yok artık diyeceksiniz

    MOBİL UYGULAMALAR İNDİRİN

    Uçuş firmalarının mobil uygulamalarını aktif kullanın. Bu sayede son dakika fırsatlarından ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz. 

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