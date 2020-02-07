AA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

Diş hekimi Koçar'ın (30) cenazesi, Malkara Devlet Hastanesinin morgundan alınarak Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar

Buradaki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Koçar'ın eşi Gökhan Koçar, annesi Zülfiye ile babası Cemil Bilgi'nin büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Koçar'ın cenazesi cuma namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun ile Koçar'ın yakınları da katıldı.

İZMİR'DEKİ DOKTORUNA GİTMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Alev Gençoğlu (61) için de Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı.

Hayatını kaybeden Alev Gençoğlu

UÇUŞ SAATİNİ DEĞİŞTİRMİŞ!

Öte yandan Gençoğlu'nun normalde 21.00'da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi. Alev Gençoğlu'nun koltuk numarasını da değiştirdiği kaydedildi. Arkadaşı Dilek Pırıldar, “Uçağa binerken de konuşmuştuk. 'Hiçbir şeyim yok geliyorum, uçağı da erkene aldım' dedi" diye konuştu. Yakını Salih Özgür de, “Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00'a almıştı sonra 17.00'a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler" şeklinde konuştu.

Parıldar, ayrıca arkadaşının İstanbul'da düzenli muayene olduğunu ancak İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi.

Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.