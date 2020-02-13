Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat Çarşamba günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollari uçağı, havalimanına inişinden sonra pistten çıkıp toprak alana düştü. 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu öldü, aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın hemen ardından başlattığı soruşturma kapsamında 165 mağdurun ifadesini aldı.

KABİN GÖREVLİLERİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Arzu Kaya'nın haberine göre, ifadesi alınanlar arasında kabin görevlileri de vardi. Kabin görevlileri Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını söyledi.

Şikayetçi olup olmadığı sorulan görevliler ise kaza nedeniyle şikayetçi olmadıklarını belirtti. Soruşturma kapsamında 20 kadar mağdurun da şikayetçi olmadığı öğrenilirken 8’i Türk 5’i yabancı uyruklu toplam 13 yolcunun daha ifadesi alınacak.

SAVCILIK HASTANEYE YAZI YAZDI, “NE ZAMAN İFADE VEREBİLİRLER”

Soruşturmada sağlık durumları henüz uygun olmadığı için 2 şüpheli pilotun ifadesi alınamadı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, pilotların tedavi gördüğü hastaneye yazı yazdı.

Hastanelerden pilotlarin sağlık durumunu özetleyen bilginin verilmesini isteyen savcılık, yaralı pilotların ne zaman ifade vermeye hazır olacakları soruldu. Savcılık hastaneden bu soruların yanıtını beklerken bir pilotun yeni ameliyat olduğu birinin de operasyon geçireceği öğrenildi.

EKİPLER ALMANYA’DA

Soruşturma kapsamında uçağın kara kutuları çözümünün yapılması için Almanya'ya gönderildi. Kaza kırım ekibi ve ABD’nin sivil havacilik oteritesi ile Boeing yetkililerinin de bulunduğu ekip Almanya’da incelemelerine başladı. İncelemenin ardından ekibin ön raporunu 1 ay içinde hazırlayıp savcılığa göndermesi bekleniyor.