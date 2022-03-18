Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte THY, Pegasus, Anadolu Jet; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pek çok seferini iptal ettiğini duyurmuştu. Meteorloji tarafından yayınlanan kar uyarısı sonrasında gözler 18 Mart iptal olan uçuşlara çevrildi. Peki, Kar yağışının etkisini hissettirdiği bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 18 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama!