Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Pegasus, THY ve Anadolu Jet İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak pek çok seferini iptal etmişti. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken gözler iptal olan uçuşlara çevrildi. Peki, Bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 15 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama!