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15 Mart iptal edilen uçuşlar! 15 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar sorgulama ekranı...

Uçak seferleri iptal mi edildi? Sibirya'dan gelen kar fırtınasının tüm Türkiye'yi etkisi almasının ardından gözler iptal olan uçuşlara çevrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı pek çok seferi iptal etmişti. İşte, 15 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama!

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    Uçak seferleri iptal mi edildi? Bugün iptal edilen uçuşlar! 15 Mart 2022 Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar sorgulama ekranı...

    Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Pegasus, THY ve Anadolu Jet İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak pek çok seferini iptal etmişti. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken gözler iptal olan uçuşlara çevrildi. Peki, Bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 15 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama! 
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    Uçak seferleri iptal mi edildi? Bugün iptal edilen uçuşlar! 15 Mart 2022 Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar sorgulama ekranı...

    HANGİ UÇUŞLAR İPTAL

    Aşağıdaki linklerle buhün hangi uçuşların iptal edilidiğini görebilirsiniz. İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli iptal olan uçuşlar bilgi ekranı...

    İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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    Uçak seferleri iptal mi edildi? Bugün iptal edilen uçuşlar! 15 Mart 2022 Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar sorgulama ekranı...

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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