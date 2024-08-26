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        Haberler Gündem Güncel Uçak tuvaletinde sigara içip olay çıkardı | Son dakika haberleri

        Uçak tuvaletinde sigara içip olay çıkardı

        İzmir-Ankara seferini yapan Ajet Havayolları'na ait yolcu uçağı tuvaletinde sigara içen yolcu olay çıkardı. Kendisine tepki gösteren kabin görevlilerine ve yolculara saldıran yolcu, uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inişinin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:14
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        Uçak tuvaletinde sigara içip olay çıkardı
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        DHA'nın haberine göre; TC-JFT kuyruk tescilli Ajet Havayolları'na ait uçak Ankara Esenboğa seferini yapmak üzere saat 18.00’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

        Uçak Esenboğa Havalimanı’na inişi sırasında yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği tespit edildi. Kabin ekibi yolcuyu uyarmasına rağmen, yolcu dikkate almadı.

        Bunun üzerine durum uçağın pilotuna bildirildi. Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen pilot park pozisyona polis talebinde bulundu. Bu sırada yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibi ve yolculara saldırdığı ileri sürüldü. Uçak saat 19.05’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirirken, yolcu polis tarafından göz altına alındı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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