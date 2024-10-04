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        Haberler Bilgi Yaşam Uçak yolculuklarında bebekler neden ağlar? Ebeveynler nasıl davranmalı ve neler yapmalı?

        Uçaktaki bebekler neden durmadan ağlar?

        Küçük yolcularla yapılan uçak yolculukları, basınç değişiklikleri nedeniyle sıkıntılı hale gelebilir. Ebeveynlerin bu durumu nasıl yönetebileceğine dair uzman önerileriyle ilgili yazımıza birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 09:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:00
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        Uçak seyahati, hem çocuklar hem de ebeveynler için sıkıntılı anlar yaratabilir. Özellikle bebeklerde görülen ağrılı kulak tıkanıklıkları ve etkili çözümler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. İşte detaylar...

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        Uçakta ağlayan bebekler: Ebeveynler için zorlu bir deneyim

        Uçakta ağlayan bir bebeğin yanında oturmanın zorlayıcılığı herkesçe bilinir. Ancak bu durumun en zorlayıcı yönü, o bebeğin ebeveyni olmaktır.

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        Küçük çocuğunuzu sakinleştirmek için elinizden geleni yaparken, bazen ne yaparsanız yapın durumu kontrol altına almak mümkün olmayabilir.

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        Östaki Borusu Disfonksiyonu nedir?

        Ağlayan bebeklerin yaşadığı sıkıntılardan biri, Östaki Borusu Disfonksiyonu (ETD) olarak bilinen bir durumdur. Uçak yolculuğu sırasında meydana gelen basınç artışları, bebekler için ciddi bir rahatsızlık kaynağı olabilir.

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        Yetişkinleri bile etkileyen bu basınç değişimleri, bebeklerin henüz tam olarak gelişmemiş olan östaki borularından dolayı daha da zorlayıcıdır.

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        Neden ağlıyorlar?

        Bebeklerin orta kulak basıncını dengelemesi zor olduğundan, bu durum onlara ağrılı hisler yaşatabilir. Basınç değişiklikleri, kulak çınlaması ve rahatsız edici hissiyatlar yaratır. Eğer siz de uçak yolculuğu sırasında baş ağrısı veya kulak tıkanıklığı yaşadıysanız, bebeklerin durumuna daha fazla empati duyuyor olabilirsiniz.

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        Östaki borusu ve işlevi

        Östaki boruları, orta kulağı boğaza bağlayarak dış ve orta kulak arasındaki basıncı dengeler. Bu borular genellikle kapalıdır, fakat çiğneme, yutkunma veya esneme sırasında açılırlar. Uçak yolculuğunda, bu boruların işlevi, kabin basıncındaki ani değişimlerle başa çıkmak için kritik öneme sahiptir.

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        Belirtiler

        ETD’nin belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

        - Kulaklarda dolgunluk hissi

        - İşitmede değişiklikler

        - Patlama sesleri

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        - Kulakta gıdıklanma hissi

        - Ağrı, çınlama veya uğultu sesleri

        - Hassasiyet

        - Baş dönmesi veya denge sorunları

        Hidden Hearing Ireland'da kıdemli odyolog Sarah Sheehan, "Uçak yükselirken ve alçalırken kulaklardaki basınç artışını dengelemek zordur" diyor.

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        Rahatsızlıkla mücadele yöntemleri

        Sheehan, küçük yolcular için bazı önerilerde bulunuyor:

        - Uçak kalkarken veya inerken bebeğinize bir biberon veya emzik verin.

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        - Emme hissi, östaki borularının açılmasına yardımcı olarak ağrılı tıkanıklıkları önleyebilir.

        Bu basit yöntemler, bebeklere büyük bir rahatlama sağlayabilir ve uçak yolculuklarını daha çekilir hale getirebilir.

        Kaynak: rte.ie

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