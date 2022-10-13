UÇAKLARA SU SOKMAK YASAK

Her ne kadar uçaklara su sokmanın yasak olması bir pazarlama tekniği gibi gözükse de aslında durum pek de öyle değil. Bunun temel nedeni ABD’de yaşanan 11 Eylül terör saldırısıdır. Benzer şekilde 2006’da bir yolcu yanında taşıdığı sıvılardan hazırladığı bomba ile uçağı patlatma girişiminde bulunmuştur, neyse ki önlenmiştir.

Bu olayların ardından yolcuların yanlarına sıvı alma kısıtlaması getirilmiştir.