İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, eylemden hemen sonra polisin 21 yaşındaki kadın hakkında başlattığı soruşturmada savcının suç unsuru bulduğunu ve dava açılmasına karar verdiği kaydedildi.

Dava açma hazırlığındaki İsveçli savcı James Von Reis yaptığı açıklamada, şüphelinin açıkça suç işlediğinin delillerle sabit olduğunu vurguladı. Reis, 'Kadın ilk defa böyle bir suç işlediği için havacılık yönetmenliğini ihlal nedeniyle 6 aya kadar hapis ya da para cezasına çarptırılabilir.'' dedi.

Landvetter Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce Göteborg- İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek bir Afgan uyrukluyu taşıyan uçak, Ersson'un protestosu nedeniyle 2 saat rötar yapmıştı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından canlı yayın yapan kadın, 52 yaşındaki sığınmacıya yapılanın "tamamen yasa dışı" olduğunu savunarak, sınır dışı kararının durdurulmasını istemişti.

Uçaktaki Türk yolcuların verdiği destekle duygulanan ve gözyaşlarına boğulan Ersson, Türk yolculara teşekkür ederek, yetkililerin kontrolünde sığınmacı ile uçaktan inmişti.

Ersson'un 26 yaşındaki Afgan İsmail Khawari'nin sınır dışı edilmesine müdahale etmek için uçağa bindiği ve Khawari'nin başka uçakta olması nedeniyle onun yerine sınır dışı edilen başka bir Afgan için eylem yaptığı ortaya çıkmıştı.

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