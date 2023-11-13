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        Haberler Yaşam Uçakta yemek yediğinizde, yemeklerin tadı neden değişir?

        Uçakta yemek yediğinizde, yemeklerin tadı neden değişir?

        Uçakta yemek yediğinizde, yemeklerin tadı genellikle farklı gelir. Bu durum genellikle birkaç faktörden kaynaklanır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:45
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        Uçak yolculuklarında yediğiniz yemeklerin lezzeti normalden daha farklı gelebilir. Yemeklerin lezzetini hissetmek için tat ve koku reseptörlerinin doğru işliyor olması gerekir.

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        UÇAK YÜKSELDİKÇE NEM ORANI DÜŞER VE HAVA KURUR

        Uçağa bindiğimizde ilk olarak koku duyumuz etkilenir. Uçak yükseldikçe hava basıncı ile beraber ortamdaki nem oranı düşmeye başlar. Nem oranı on bin metrede yüzde 12'ye kadar düşer ve bu da çöl havasından bile daha bir kuru hava anlamına gelir.

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        KURULUK NEDENİYLE KOKU ALMA DUYUSU HASSASİYETİNİ YİTİRİR

        Yiyeceklerin tadını algılamamızda yüzde 80 oranında büyük bir rol oynayan koku duyumuz ise düşük nem seviyesi ve kuruluk nedeniyle hassasiyetini yitirmeye başlar.

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        Yiyeceklerin tadı olduğundan daha tatsız gelir, tat algısı bulunduğumuz ortamın neminden ve hava basıncan etkilenmektedir. Uçaklarda uygun miktarda tuz, şeker ve baharat kullanımı ile bu problemin önüne geçmek mümkündür.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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