Uçaktaki en güvenli yer ve koltuk burası: İşte en ideal yer!

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ARKA KISIMDAKİ ORTA KOLTUKLAR EN GÜVENLİSİ

Analiz sonuçlarına göre uçağın arka kısmındaki orta koltuklar, istatistiksel olarak en yüksek hayatta kalma oranlarına sahip bölge. Ayrıca orta koltuklar pencere ya da koridor koltuklarına göre daha güvenli kabul edilmesinin bir diğer nedeni de her iki tarafta da yolcu bulunduğu için koruma sağlıyor.