Uçan Süpürge Vakfınca

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Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, temizlik, yemek, bulaşık, ütü gibi ev işlerinin, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerinin daha çok kadınlara atfedildiği, bu durumun kadınların görünmeyen ev içi duygusal emeği olarak ifade edildiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana devam eden karantina sürecinde kadınların tükenmişlik halinin giderek arttığı belirtilen açıklamada, ev yaşamının getirdiği sorumlulukların giderek artmasının profesyonel yaşamı geri plana ittiği anlatıldı.

- Hackathonda 30 kişi yer alacak

Açıklamaya göre, kadınlara yüklenen bu rollerin yenilikçi bir perspektif ile önüne geçmek, bu soruna dikkati çekmek için Uçan Süpürge Vakfı, 8-14 Şubat'ta "Ev İçi Emeği Kim Tasarlıyor Hackathonu" düzenleyecek.

Kanada Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenecek hackathona toplam 30 kişi katılabilecek. Bir dizi etkinlikle 3'er kişilik 10 grup şeklinde hazırlanacak tasarımlar, jüri tarafından değerlendirilecek.

Grupların 9 Şubat'ta belirlenmesinin ardından 10 Şubat'ta Psikolojik Danışman Cemre Öztoprak tarafından "Toplumsal Cinsiyette Temel Kavramlar", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Duygu Altınoluk tarafından "Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ev İçi Emek" eğitimleri verilecek.

Eğitimler, 11 Şubat'ta gazeteci Fatma Edemen'in "Afiş Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler" ve Uçan Süpürge Vakfı stajyeri Sema Tiske'nin "Sunum Yapma" başlıklı sunumlarıyla devam edecek.

12 Şubat'ta emekli öğretim üyesi Yakın Ertürk ile "Pandemi ve Toplumsal Cinsiyet", 13 Şubat'ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden Doç. Dr. Emel Memiş ile "İyi Yaşam Hakkı ve Ev İçi Emek" ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Duygu Altınoluk ile "Çatışan Roller ve Ev İçi Şiddetin Sosyolojik Boyutları" başlıklı webinarlar düzenlenecek. 12 ve 13 Şubat'taki webinarlar, Uçan Süpürge Vakfı YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Hackathon katılımcıları, 13 Şubat'ta mentor buluşmalarına katıldıktan sonra 14 Şubat'ta tasarladıkları afiş ve sloganları jürinin değerlendirmesine sunacak.​​​​​​​