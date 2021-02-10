Uçan Süpürge Vakfınca

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Uçan Süpürge Vakfınca "Ev İçi Emeği Kim Tasarlıyor Hackathonu" düzenlenecek

Uçan Süpürge Vakfı, 8-14 Şubat tarihlerinde "Ev İçi Emeği Kim Tasarlıyor Hackathonu" düzenleyecek.

Uçan Süpürge Vakfınca
AA

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, temizlik, yemek, bulaşık, ütü gibi ev işlerinin, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerinin daha çok kadınlara atfedildiği, bu durumun kadınların görünmeyen ev içi duygusal emeği olarak ifade edildiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana devam eden karantina sürecinde kadınların tükenmişlik halinin giderek arttığı belirtilen açıklamada, ev yaşamının getirdiği sorumlulukların giderek artmasının profesyonel yaşamı geri plana ittiği anlatıldı.

- Hackathonda 30 kişi yer alacak

Açıklamaya göre, kadınlara yüklenen bu rollerin yenilikçi bir perspektif ile önüne geçmek, bu soruna dikkati çekmek için Uçan Süpürge Vakfı, 8-14 Şubat'ta "Ev İçi Emeği Kim Tasarlıyor Hackathonu" düzenleyecek.

Kanada Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenecek hackathona toplam 30 kişi katılabilecek. Bir dizi etkinlikle 3'er kişilik 10 grup şeklinde hazırlanacak tasarımlar, jüri tarafından değerlendirilecek.

Grupların 9 Şubat'ta belirlenmesinin ardından 10 Şubat'ta Psikolojik Danışman Cemre Öztoprak tarafından "Toplumsal Cinsiyette Temel Kavramlar", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Duygu Altınoluk tarafından "Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ev İçi Emek" eğitimleri verilecek.

Eğitimler, 11 Şubat'ta gazeteci Fatma Edemen'in "Afiş Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler" ve Uçan Süpürge Vakfı stajyeri Sema Tiske'nin "Sunum Yapma" başlıklı sunumlarıyla devam edecek.

12 Şubat'ta emekli öğretim üyesi Yakın Ertürk ile "Pandemi ve Toplumsal Cinsiyet", 13 Şubat'ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden Doç. Dr. Emel Memiş ile "İyi Yaşam Hakkı ve Ev İçi Emek" ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Duygu Altınoluk ile "Çatışan Roller ve Ev İçi Şiddetin Sosyolojik Boyutları" başlıklı webinarlar düzenlenecek. 12 ve 13 Şubat'taki webinarlar, Uçan Süpürge Vakfı YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Hackathon katılımcıları, 13 Şubat'ta mentor buluşmalarına katıldıktan sonra 14 Şubat'ta tasarladıkları afiş ve sloganları jürinin değerlendirmesine sunacak.​​​​​​​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME