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Üçlü pandemi alarmı!

Sıcaklık artışı, kuraklık, kıtlık, aşırı hava olayları gibi önemli sonuçlara yol açan küresel ısınma, salgın hastalıkları da etkiliyor. İklim değişikliğinin, tıpkı diğer canlılar gibi virüslerin de serin bölgelere göç etmesine neden olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Bir insanın salgınla karşılaşma olasılığı küresel ısınma ile birlikte 2-3 kat arttı" dedi. Dr. Seçkin "Şu anda RSV, Influenza ve Covid19 virüsleri hem Türkiye'de hem de tüm dünyada çok yaygın. Salgınlar önceki yıllara göre erken başladı. Dünya Sağlık Teşkilatı triple (üçlü) pandemi alarmı verdi" şeklinde konuştu.

Üçlü pandemi alarmı!
Üçlü pandemi alarmı!
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Küresel ısınma; yoğun ve uzun süreli sıcaklıklar, buzulların erimesi, denizlerin yükselmesi, kuraklık, kıtlık ya da seller, kasırgalar gibi aşırı hava olaylarına neden olmasının yanı sıra salgınlar üzerinde de etkili. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, bir insanın ömrü boyunca bir salgınla karşılaşma ihtimali yüzde 38 iken, küresel ısınma ile birlikte bunun 2-3 katına çıktığını ifade etti.

VİRÜS GÖÇÜ

Salgın hastalıkların bu yıl erken başlamasının en önemli nedeninin küresel ısınma olduğunu belirten Dr. Seçkin "Virüsler de diğer tüm canlılar gibi sıcak yerlerden daha serin olan yerlere gitmeye meyilli çünkü onlar da hayatta kalmaya çalışıyor" dedi. Afrika kökenli virüslerin çoğunun artık kuzey yarımkürede de görülmeye başladığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Artık çok fazla göç ve seyahat edilmesi nedeniyle hastalıklar global hale geldi. Ayrıca ormansızlık da bir başka önemli etken, orada yaşayan hayvanlar, mesela yarasalar yiyecek bulabilmek için insanların yaşadığı bölgelere göç ediyor. Bu da salgınların gelişmesine katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

ÜÇLÜ PANDEMİ ALARMI

Küresel ısınma nedeniyle virüs salgınlarının erken başladığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Şu anda hem Türkiye'de hem de tüm dünyada RSV, Influenza ve Covid19 virüsleri çok yaygın. Normalde aralık ayında başlardı ancak bu yıl ekim başından itibaren ciddi bir grip salgını başlamış oldu" dedi. Dr. Seçkin "Zaten Covid19 pandemisi bitmedi. Şu anda dünyanın her yerinde RSV salgınından hastaneye yatan çocuk sayısı çok fazla. Influenza da çok yaygın. Dünyada üçlü pandemi endişesi oluştu Dünya Sağlık Teşkilatı triple (üçlü) pandemi alarmı verdi" şeklinde konuştu.

EN ETKİLİ KORUNMA YOLU AŞI

İki ya da üç virüse aynı anda yakalanmanın da mümkün olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Böyle bir durumda vaka daha ağır ve uzun seyrediyor. Eğer hasta bir yaşından küçük ya da yetmiş yaş üzeriyse hastaneye yatma olasılığı artar. Bu durumda hastayı daha yakından takip etmek gerekir" dedi. Bir yaşından küçük bebeklerin kalabalık ortamlara sokulmaması gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Eğer solunum sıkıntısı yoğunsa ve ateş düşmüyorsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir" şeklinde konuştu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Pandemiyi engellemenin, virüslerden korunmanın en etkili yolu aşı. Yine maske ve el hijyeni de çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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