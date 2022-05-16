Ücretli çalışan sayısı arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 10 bin 420 kişi iken, 2022 yılı Mart ayında 13 milyon 851 bin 380 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.