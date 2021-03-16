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Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 5.2 arttı

Ocak ayında tarım sektörü hariç ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2, yani 620 bin 229 kişi artarak 12 milyon 589 bine ulaştı

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 5.2 arttı
HABERTURK.COM

TÜİK, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 969 bin 591 kişi iken, 2021 yılı Ocak ayında 12 milyon 589 bin 820 kişi oldu.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI:

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8.4, inşaat sektöründe yüzde 22.1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.5 yükseldi.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ocak 2021:

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