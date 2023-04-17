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Haberler İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısı şubatta arttı
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Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 6,6 arttı

Ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat 2022'de 13 milyon 614 bin 855 kişi iken bu yıl şubatta yüzde 6,6 artışla 14 milyon 515 bin 554 kişiye yükseldi

Ücretli çalışan sayısı şubatta arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni yayımladı. Bültende, istatistiklerin hesaplanmasında muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden elde edilen verilerin kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilerek beyannamelerin ertelendiği hatırlatılan bültende, bu nedenle şubata ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldığı vurgulandı.

Bültende, bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payının yüzde 4,29 olarak belirlendiği belirtilerek, referans ayda en az bir gün çalışan ve çalışması karşılığı ücret ödenen kişiler istihdam kapsamında değerlendirildiğinden, açıklanan sonuçlarda deprem etkisine yer verilmediğinin altı çizildi.

Bu kapsamda, TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat 2022'de 13 milyon 614 bin 855 kişi iken bu yıl şubatta yüzde 6,6 artışla 14 milyon 515 bin 554 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 15,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,7 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1 artarken inşaat sektöründe ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.

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