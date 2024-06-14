Ücretli çalışan sayısında artış

TÜİK nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında nisanda ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, mart ayına göre ise yüzde 0.2 artarak 15 milyon 283 bin 78'e ulaştı.

Ücretli çalışanlar, Nisan 2024:

Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 12.9 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 5.1 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Nisan 2024