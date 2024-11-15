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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısında artış - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısında artış

        Ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:22
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 15 milyon 973 bin 744 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl eylülde 15 milyon 550 bin 366 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

        Eylülde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 artış kaydetti.

        Aynı ayda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 yükseldi.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde aylık bazda 0,2 arttı.

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