Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi. Böylece ücretli çalışan sayısında rekor düzeye ulaşıldı.

Ücretli çalışanlar, Temmuz 2024:

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Bu sayı geçen yıl temmuzda 15 milyon 369 bin 599 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, temmuzda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe değişmezken (5 milyon 100 bin 115 kişi), inşaat sektöründe yüzde 8,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 yükseldi.