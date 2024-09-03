2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurusu için süreç sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday sonuçlar için bekleyişe geçti. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duıyuruları yakın takibe alındı. Başvuruları kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler. Peki 2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?