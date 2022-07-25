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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?

2022-2023 Eğitim öğretim yılında ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki öğretmen kadrosu boşluklarına göre her yıl ücretli öğretmen alımı yapıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte ücretli öğretmenlik hakkında detaylar haberimizde...

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  • Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

    Eylül ayına az zaman kala ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar başvuruyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Öğretmen adayları bulundukları ilçede Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri gibi online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.
  • Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

    Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan , ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.
  • Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

    Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, şartları ve maaşları hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuru süreci ile ilgili tüm merak edilenler

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru klavuzunu henüz yayınlamadı.
  • Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularını kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine yapacak ya da online olarak e-Devlet üzerinden başvuru tamamlayacaklar. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

    1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

    2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

    3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

    4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

    5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

    6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

    E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
  • Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

    Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan , ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.

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