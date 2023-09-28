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        Haberler Gündem Eğitim 'Ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi' iddiasına yalanlama

        'Ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi' iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' ile 'Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi' iddiasının doğru olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:13
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        'Ücretsiz yemek vaadi ertelendi' iddiasına yanıt
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'in amacı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir. Yapılan değişiklik, tebliğin 1'inci maddesinde yer alan hususlarla ilgili olup 'ücretsiz yemek' ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

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