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        Haberler Gündem Ücretsiz doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 Bedava doğalgaz desteği devam ediyor mu?

        Doğalgaz indirimi ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu?

        Doğalgaz indirimi ile ilgili araştırmalar bir kez daha gündem olmuş durumda. Yeni yıla kısa bir süre kala ve kış mevsiminin başlamasıyla beraber vatandaşlar; ücretsiz doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek ve doğalgaz desteği devam edecek mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte, söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:50
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        Ücretsiz doğalgaz desteği ile ilgili aramalar yeniden yoğunlaşmış durumda. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasının ardından vatandaşlar; bedava doğalgaz desteği ne zaman bitiyor sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce kişiyi yakından ilgilendiren konuya dair bilgiler...

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        25 METREKÜP DOĞALGAZ 1 YIL ÜCRETSİZ!

        "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

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        DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?

        Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

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        AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

        Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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