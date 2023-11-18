Haberler Gündem Ücretsiz doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 Bedava doğalgaz desteği devam ediyor mu?

Doğalgaz indirimi ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu? Doğalgaz indirimi ile ilgili araştırmalar bir kez daha gündem olmuş durumda. Yeni yıla kısa bir süre kala ve kış mevsiminin başlamasıyla beraber vatandaşlar; ücretsiz doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek ve doğalgaz desteği devam edecek mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte, söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 18.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:50 facebook

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Ücretsiz doğalgaz desteği ile ilgili aramalar yeniden yoğunlaşmış durumda. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasının ardından vatandaşlar; bedava doğalgaz desteği ne zaman bitiyor sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce kişiyi yakından ilgilendiren konuya dair bilgiler...

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25 METREKÜP DOĞALGAZ 1 YIL ÜCRETSİZ! "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.