Haberler Gündem ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ | 2023 Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar geçerli? Bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor?

Bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zamana kadar geçerli, ne zaman bitiyor? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz tarihleri, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz doğalgaz olarak verileceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim müjdesi olarak açıklanmıştı. Düzenleme ile doğalgaz kullanımı 25 metrekübü geçmeyen kullanıcılar hiçbir ücret ödemesi yapmayacak. İşte Bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler.... Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:56 facebook

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Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde ücretsiz doğalgaz müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık 25 metreküpe denk gelen doğalgazın 1 yıl boyunca bedava verileceğini duyurmuştu. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte "Bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor? 25 metreküp doğalgaz faturası ne zaman kadar ücretsiz olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 ücretsiz doğalagaz desteğinin biteceği tarih...

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DOĞALGAZA İNDİRİM MÜJDESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları: "Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.