Ücretsiz izin maaş desteği nedir? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaşı ne k

Ücretsiz izin maaş nasıl alınır? Şeklindeki sorular milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlara Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Peki, ücretsiz izin maaş ne kadar?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız." dedi.

Albayrak, esnaf için, mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ’ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi.

Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş başvuruları ile ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. Bakan Albayrak'tan konuyla ilgili detaylar paylaşılır paylaşılmaz haber sayfamızda da olacaktır.