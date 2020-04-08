Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak EdilenlerÜcretsiz izin maaş desteği nedir? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaşı ne k
ABONE OL

Ücretsiz izin maaş desteği nedir? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaşı ne kadar?

Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili detaylar Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır

ücretsiz izin

Ücretsiz izin maaş nasıl alınır? Şeklindeki sorular milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlara Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Peki, ücretsiz izin maaş ne kadar?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız." dedi.

Albayrak, esnaf için, mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ’ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi.

Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş başvuruları ile ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. Bakan Albayrak'tan konuyla ilgili detaylar paylaşılır paylaşılmaz haber sayfamızda da olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şok saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Şok çalışma saatlerine koronavirüs ayarı! Şok güncel çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERŞok çalışma saatlerine koronavirüs ayarı
Resesyon (Ekonomide daralma) nedir? Ekonomide daralma (resesyon) piyasaları nasıl etkiler?
MERAK EDİLENLERResesyon nedir? Ekonomide daralmanın etkileri ...
Denizbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Denizbank 2020 mesai saatleri (koronavirüs önlemleri)
MERAK EDİLENLERDenizbank çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Evde bakım aylığı yatan iller listesi! 8 Nisan 2020 Evde bakım parası yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 8 Nisan listesi
OPET'ten kuryelere destek - Haberler
MERAK EDİLENLEROPET'ten kuryelere destek
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet Açık Kapı yardım başvuru şartları nelerdir?
MERAK EDİLENLERAçık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
SSK emekli maaşı hangi günlerde ödeniyor? SSK emekli maaşı ne zaman yatıyor?
MERAK EDİLENLERSSK emekli maaşı ne zaman ödeniyor?
Asgari ücret ne kadar? 2020 yılında asgari ücret kaç lira? 2020 asgari ücret tablosu
MERAK EDİLENLERAsgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret tablosu
TEB saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? TEB çalışma saatlerine koronavirüs ayarı! TEB 2020 mesai saatleri
MERAK EDİLENLERTEB çalışma saatlerine koronavirüs ayarı! TEB 2020 ...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 7 Nisan 2020 Evde bakım parası yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım aylığı yatan iller 7 Nisan 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X