İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel dört ayrı müzenin girişlerinin 100 gün boyunca bedava olduğunu açıkladı. Müzelere ücretsiz girişler uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. Son dakika açıklamasının ardından gözler "Ücretsiz müzeler hangileri? 100 gün boyunca hangi müzeler ücretsiz olacak?" sorularına çevrildi. İşte İBB Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 gün ücretsiz olan müzeler...

3 Şurada Paylaş!









İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.