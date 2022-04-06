Ücretsiz seyahatte gelir desteği ödemeleri arttı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlandı.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Derya Yanık, ücretsiz seyahat hakkından 65 yaş ve üzeri yaşlılar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri ile şehit yakınları ve gazilerin yararlandığını hatırlatarak, “Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesini artırdık. Yaptığımız değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1000 TL olan desteği 1.500 TL’ye, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.330 TL desteği 1.995 TL’ye çıkardık. Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1000 TL destek 1.500 TL’ye, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 800 TL’lik desteği ise 1.200 TL’ye yükselttik.” dedi.

Bakan Yanık, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik geliştirdikleri politika ve sunulan hizmetlerin temel çerçevesini, sosyal içerme, hak temelli yaklaşım, aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi ile belirlediklerini vurgulayarak, “Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında gelir desteği ödemeleri çerçevesinde geçen yıl 222 milyon 648 bin TL ödenek aktardık. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren 2022 yılı şubat ayı dahil olmak üzere toplamda 1 milyar 278 milyon 41 bin TL ödeme yaptık. Bakanlık olarak mevcut gereksinim durumunu gözeterek sunulan hizmetlerimizin kalitesini korumayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.