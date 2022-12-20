Üçü bir arada!

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
SİLİVRİ'YE İLK KAR
İstanbul'a mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü. İlçede etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ANKARA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -4°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
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