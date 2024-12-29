MasterChef'te ikinci finalist Onur olurken, üçüncü finalist 29 Aralık Pazar akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 29 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlıyor. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 3. finalist kim oldu, ilk 4'e kalan üçüncü isim belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...