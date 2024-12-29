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        Haberler Bilgi Magazin ÜÇÜNCÜ FİNALİST | MasterChef kim kazandı? 29 Aralık Pazar MasterChef üçüncü finalist kim oldu, ilk 4'e kim kaldı?

        MasterChef'te üçüncü finalist belli oluyor! 29 Aralık MasterChef'te kim kazandı?

        MasterChef'te kupa savaşları başladı. Üçüncü finalistin netlik kazandığı akşamda jüri üyeleri yarışmacılardan az malzeme konsepti ile yemek yapmalarını istedi. Peki, 29 Aralık MasterChef'te kim kazandı, 3. finalist kim oldu? 29 Aralık MasterChef ilk 4'e kalan ikinci üçüncü belli oldu mu? İşte 29 Aralık Pazar MasterChef'te üçüncü finalist...

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        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 29.12.2024 - 22:00
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        MasterChef'te ikinci finalist Onur olurken, üçüncü finalist 29 Aralık Pazar akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 29 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlıyor. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 3. finalist kim oldu, ilk 4'e kalan üçüncü isim belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF'TE İLK VE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

        Masterchef'te ilk finalist iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı alan Semih ilk 4'e kalan ilk yarışmacı oldu. Masterchef'te ikinci finalist ise Onur oldu.

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        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!

        MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken, finalistler belli oluyor. Yarışmacılar büyük finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek.

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        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR

        Kerem

        Onur

        Eda

        Beyza

        Semih

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        En az başarılı tabağı yapan Erim 6. olarak MasterChef hayallerine veda etti.

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