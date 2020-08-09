Uçuruma devrilen otomobil sürücüsü yaralandı - GAZİANTEP

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesinde İslahiye–Hasanbeyli Karayolu Kale Virajı mevkisinde Z.G ‘nin (37) kullandığı 34 HT 4805 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma devrildi.Kazada, Z.G araçtan atlarken hafif yaralandı.Ayağında kırıklar olduğu belirtilen yaralı, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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