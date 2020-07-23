Uçuruma düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - ARTVİN

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seyitler köyü Aydoğan Mahallesi'nde, Hülya Diler'e ait inek, bahçede otlarken uçuruma yuvarlandı.Durumu fark eden Diler, ineği düştüğü yerden çıkaramayınca Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayıp yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği düştüğü yerden yürüterek belli bir noktaya kadar getirmeyi başardı.Ekipler daha sonra hatlarla bağladıkları ineği iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı.Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen inek sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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