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        Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti, uçurumdan düşüp öldü

        Çanakkale'de meydana gelen bir facia yürekleri dağladı. Bozcaada'da yaşanan olayda sevgilisi ile gün batımını izlemeye giden Yeşim Demir, 32 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 09:53
        Genç kadın 32 metreden düştü!
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, erkek arkadaşı ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir (39), uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre ilçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı, dün akşam Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti.

        Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol alıp, vakit geçirmeye başladı.

        Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeye bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

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        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Ancak Demir kurtarılamadı. Cenaze, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Demir'in erkek arkadaşı ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        #haberler
        #Çanakkale
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