Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, erkek arkadaşı ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir (39), uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre ilçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı, dün akşam Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti.

Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeye bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Ancak Demir kurtarılamadı. Cenaze, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Demir'in erkek arkadaşı ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.