Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde, deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarından ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre Bayburt ile Trabzon arasında, Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından Kırklar Tepesi olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerini, sisli bulutların "kah altında kah üstünde" kalan eşsiz manzarasıyla ağırlıyor.
Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen mescit, geçmiş yıllarda manevi yönlerini güçlendirmek isteyen kişilerce tercih edilirken, son yıllarda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin de uğrak yeri haline geldi.
Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve araç yolu bulunmayan tepeye ulaşım, ancak kayalık patikalardan yürüyerek mümkün oluyor.
Tepedeki taşlarla inşa edilen, daha sonra elden geçirilerek ahşap malzeme ile yenilenen mescitte, geceyi ibadetle geçirmek isteyen ve burada konaklayan kişiler için mutfak ve yatacak alanlar da bulunuyor.
Son yıllarda şehir hayatından, gürültüden, aşırı kalabalıktan uzak ve tam anlamıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen mescitte, ziyaretçilerin duygularını paylaşması için bir de defter yer alıyor. Defterdeki ziyaretçi notları arasında bölgeyi dönem dönem Mehmetçik'in de ziyaret ettiği görülüyor.
"ANLATMAK İÇİN YAŞAMAK GEREK"
Kırklar Mescidi'ni ziyarete gelen Zeynep Nergis, yaptığı açıklamada, bölgeyi daha önce duyduğunu, internet üzerinden de gördükten sonra arkadaşlarıyla birlikte ziyarete karar verdiklerini söyledi.
Ziyaret için İstanbul'dan Bayburt'a oradan da bölgeye geldiklerini ve karşılaştıkları manzaranın tarifinin mümkün olmadığını dile getiren Nergis, "Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları olarak buraya geldik. İnanılmaz bir görüntü ve duyguydu. Bunu anlatmak için yaşamak gerekiyor, çok güzeldi. Ben bütün arkadaşlarıma buraya çıktıkları için de teşekkür ediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim, gerçekten çok güzel bir yer." dedi.
Nurten Balcı da bölgeyi ikinci kez ziyarete geldiğini, ilk gelişinde patika yollarda yürürken eşine kendisini buraya çıkardığı için kızdığını ancak bölgeden çok etkilendiği için artık her yıl gelmek istediğini vurguladı.
Artık gönülden isteyerek ve en önden geldiğini anlatan Balcı, "Çok mutlu olduğum bir yer. Uhrevi havası olsun, doğası olsun, herhalde dünyadaki en güzel yer diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Kırklar Mescidi'ni ziyarete gelen üniversite öğrencisi Fatma Nur Kurtboğan ise geldiğindeki beklentisinin sıradan olduğunu ancak bölgeye ulaşınca çok etkilendiğini anlattı.
Kurtboğan, Kırklar Mescidi'nin muhteşem bir yerde bulunduğunu ifade ederek, "Kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Buraya ulaşmak için hem araçla geldik hem de yürüdük. Çok mükemmel bir ortam ve tüm yaşıtlarımı, bu doğayı görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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