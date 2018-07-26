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Ziyaret için İstanbul'dan Bayburt'a oradan da bölgeye geldiklerini ve karşılaştıkları manzaranın tarifinin mümkün olmadığını dile getiren Nergis, "Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları olarak buraya geldik. İnanılmaz bir görüntü ve duyguydu. Bunu anlatmak için yaşamak gerekiyor, çok güzeldi. Ben bütün arkadaşlarıma buraya çıktıkları için de teşekkür ediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim, gerçekten çok güzel bir yer." dedi.