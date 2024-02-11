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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uçurumdan yuvarlanan araç kayalıklarda asılı kaldı - Haberler

        Uçurumdan yuvarlanan araç kayalıklarda asılı kaldı

        Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü İ.Ö., hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:56
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        Uçurumdan yuvarlanıp kayalıklarda asılı kaldı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araç, kayalıklarda asılı kaldı. Kazada 1 kişi yaralanırken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 410. Sokak üzerinde meydana gelen kazada İ.Ö.'nün sürücüsü olduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı.

        Yaklaşık 5 metre aşağı düşen araç, daha sonra kayalıklarda asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kazada yaralanan sürücü İ.Ö., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri ise, aracın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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